В Европарламенте призвали прекратить выдачу всех видов виз россиянам Евродепутат Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам

Москва17 окт Вести.Евросоюзу (ЕС) следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время украинского конфликта. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Дирк Готинк в интервью Euronews.

Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать сказал он

Ранее газета Politico писала, что в ЕС рассматривают возможность дальнейшего ужесточения визовых правил для туристов из России, а также введения новых ограничений на поездки российских дипломатов.