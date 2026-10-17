Москва17 октВести.Евросоюзу (ЕС) следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время украинского конфликта. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Дирк Готинк в интервью Euronews.
Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделатьсказал он
Ранее газета Politico писала, что в ЕС рассматривают возможность дальнейшего ужесточения визовых правил для туристов из России, а также введения новых ограничений на поездки российских дипломатов.