Фон дер Ляйен выступила за запрет на выдачу виз в страны ЕС для участников СВО

ЕК предложила запретить выдавать визы в страны ЕС участникам СВО Фон дер Ляйен выступила за запрет на выдачу виз в страны ЕС для участников СВО

Москва23 ноя Вести.Еврокомиссия (ЕК) предложила установить запрет на выдачу виз ЕС для российских военнослужащих, участвовавших в конфликте на Украине. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, представляя проект 22-й пакета санкций против РФ.

По ее словам, ограничить въезд в ЕС предлагается всем, кто служит или служил в Вооруженных силах России с начала военных действий на Украине.

На фоне роста числа нетрадиционных силовых операций, проводимых российскими агентами на территории стран Евросоюза, этот запрет станет одной из наших ответных мер заявила председатель ЕК

Она подчеркнула, что въезд в Евросоюз "должен быть закрыт для тех, кто представляет угрозу безопасности Европы".

Согласно проекту 22-пакета санкций против РФ, еще 60 российских банков будут отключены от системы SWIFT, а 70 танкеров с нефтью из России будут внесены в черный список.

Для вступления в силу проект должен быть утвержден всеми членами Евросоюза в Совете ЕС, ЕК ранее призывала сделать это до конца декабря.