Евросоюз хочет ввести санкции против российских туристов Politico: ЕС обсуждает новые визовые ограничения для туристов из России

Москва12 окт Вести.Евросоюз обсуждает дальнейшее ужесточение визовых ограничений для российских туристов, а также новые ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации издания, соответствующие вопросы планируется обсудить на заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник​​​.

В фокусе внимания находятся три группы российских граждан: туристы, ветераны боевых действий и дипломаты говорится в материале

Источники издания указывают, что Франция и Италия прежде выступали против ужесточения визового режима для россиян, так как принимают большое количество граждан РФ. Тем не менее, по текущим данным дипломатических кругов, Париж, по-видимому, намерен пересмотреть свой подход.

Для российских дипломатов прорабатываются два сценария дополнительных ограничений: либо запрет на выезд за пределы страны аккредитации, либо требование получать предварительное согласие как от принимающего государства, так и от страны назначения сообщает Politico

Одновременно часть европейских дипломатов указывает на юридические трудности при определении статуса "бывшего участника боевых действий", а также на политические риски массовых ограничений для всех граждан страны без учета частных случаев.

В июле Совет ЕС принял правовую базу для запрета на въезд в ЕС бывшим военным, но отложил его введение до принятия дополнительных исполнительных актов.

По информации Euronews, в 2025 году россиянам было выдано свыше 620 тысяч шенгенских виз, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. Лидерами по обработке заявлений стали Франция, Италия и Испания.

При этом ограничения на перемещение российских дипломатов внутри ЕС частично действуют с января 2026 года: они предполагают уведомление стран назначения о поездках и возможность введения отдельными государствами разрешительного порядка.

Текущее обсуждение идет на фоне разработки Евросоюзом новых санкционных пакетов против России.

Ранее сообщалось, что глава польского МИД Радислав Сикорский призвал страны Европы закрывать российские консульства под предлогом "гибридных атак со стороны РФ".