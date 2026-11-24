В ЕС хотят обязать россиян заполнять анкету о службе в армии для получения визы

ЕК предложила проверять военные билеты желающих получить визу россиян В ЕС хотят обязать россиян заполнять анкету о службе в армии для получения визы

Москва24 ноя Вести.Еврокомиссия (ЕК) выступила с инициативой ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ЕК.

В Европе предлагают отказывать в шенгенских визах тем, кто проходит или проходил службу в Вооруженных силах России с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Для соискателей визы вводится анкета о прохождении военной службы, а также декларация о достоверности указанных данных. Кроме этого, потребуется предъявление военного билета.

Странам ЕС также рекомендовано прекратить признавать российские загранпаспорта старого образца, выданные на пять лет и не содержащие биометрических данных.

В Еврокомиссии поясняют, что эти шаги направлены на укрепление безопасности Европы.

Необходимо усилить контроль на внешних границах ЕС, проводя тщательную индивидуальную проверку всех российских граждан, желающих въехать в шенгенскую зону, независимо от того, откуда они прибыли говорится в сообщении ЕК

Упомянутый контроль будет включать личные собеседования и систематическую сверку отпечатков пальцев через Шенгенскую информационную систему (SIS). ЕК также посоветовала странам сообщества фиксировать в SIS сведения о каждом отказе во въезде россиянам.

Евросоюз в 2022 году приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, свыше 10 стран шенгенской зоны прекратили оформление туристических виз. Позднее Еврокомиссия запретила выдачу россиянам новых многократных шенгенских виз — теперь для каждой поездки требуется подавать документы заново.

16 ноября Евросоюз расширил санкции в отношении России, добавив в списки 12 физических лиц и 101 организацию. Ограничения затронули 47 российских банков и две небанковские кредитные организации, включая платежный сервис "ЮMoney".

Ранее европейский источник сообщил газете "Известия", что в повестке саммита Евросоюза 26–27 ноября есть вопрос об использовании замороженных российских активов.