"Известия": тема замороженных активов РФ вошла в повестку саммита ЕС "Известия": обсуждается передача активов РФ из Euroclear международной структуре

Москва24 ноя Вести.Вопрос использования замороженных активов России будет рассматриваться на саммите ЕС 26–27 ноября, участники обсудят вариант передачи средств из бельгийского депозитария Euroclear в международную структуру.

Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал европейский источник.

Насколько мне известно, ряд юристов считает, что перевод средств возможен. Это позволило бы избежать блокировки со стороны Бельгии, которая опасается юридических последствий. Активы могут быть переданы международной организации заявил собеседник издания

Он также добавил, что большинство государств ЕС выступают за использование замороженных российских активов.

До этого руководитель Euroclear Валери Урбен допустила банкротство бельгийского депозитария при возможной передаче Евросоюзу замороженных активов.

Финансист подчеркнула, что подобный шаг может негативно отразиться на репутации самого ЕС, поскольку международные инвесторы могут расценить это как незаконное изъятие средств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что конфискация Западом российских активов не останется без ответа и приведет к очень серьезным последствиям.

23 ноября Песков предупредил, что Москва будет преследовать по закону всех причастных к потенциальному изъятию российских замороженных активов.