Москва13 нояВести.Передача замороженных российских активов Евросоюзу (ЕС) или в ведение специально созданной новой структуры может обернуться банкротством Euroclear. Об этом заявила глава депозитария Валери Урбен в интервью газете Le Soir.
Она отметила, что, говоря о передаче активов, не стоит забывать о пассивах.
Это создало бы огромный дисбаланс и привело бы к банкротству Euroclearсказала собеседница издания
Дополнительным фактором риска Урбен назвала судебное разбирательство, которое Центробанк РФ (ЦБ РФ) уже инициировал против Euroclear. Она охарактеризовала иск регулятора как "дамоклов меч".
В бельгийском депозитарии Euroclear хранятся почти 180 млрд долларов из 300 млрд долларов активов РФ, которые были заморожены Евросоюзом и странами G7.