В Euroclear объяснили, чем грозит передача активов РФ новой структуре Валери Урбен: передача активов РФ новой структуре грозит банкротством Euroclear

Москва13 ноя Вести.Передача замороженных российских активов Евросоюзу (ЕС) или в ведение специально созданной новой структуры может обернуться банкротством Euroclear. Об этом заявила глава депозитария Валери Урбен в интервью газете Le Soir.

Она отметила, что, говоря о передаче активов, не стоит забывать о пассивах.

Это создало бы огромный дисбаланс и привело бы к банкротству Euroclear сказала собеседница издания

Дополнительным фактором риска Урбен назвала судебное разбирательство, которое Центробанк РФ (ЦБ РФ) уже инициировал против Euroclear. Она охарактеризовала иск регулятора как "дамоклов меч".

В бельгийском депозитарии Euroclear хранятся почти 180 млрд долларов из 300 млрд долларов активов РФ, которые были заморожены Евросоюзом и странами G7.