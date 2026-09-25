Euroclear Bank подал кассации в Арбитражный суд Москвы на решение по иску ЦБ РФ

Euroclear Bank подал жалобы на решение по иску ЦБ РФ Euroclear Bank подал кассации в Арбитражный суд Москвы на решение по иску ЦБ РФ

Москва25 сен Вести.Бельгийский Euroclear Bank подал две в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы в рамках решения по иску ЦБ РФ на 18,2 трлн рублей. Euroclear хочет обжаловать судебное решение, вынесенное 29 мая о немедленном исполнении выплат ЦБ. Об этом сообщает ТАСС.

В декабре 2025 года ЦБ РФ подал в столичный Арбитраж иск к Euroclear на 18,2 трлн рублей на фоне планов Евросоюза использовать замороженные активы России для финансирования Украины. Центробанк учитывал заблокированные средства и ценные бумаги, а также упущенную за это время выгоду. В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около €180 млрд. российских денег.

15 мая 2026 года суд удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании 18,2 трлн рублей с Euroclear Bank., и 20 мая Банк России направил в Арбитраж Москвы ходатайство о немедленном исполнении решения по этому иску. Euroclear попытался обжаловать немедленное взыскание 18,2 трлн рублей по иску ЦБ.

ЦБ также рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах и арбитражах.

В России считают заморозку ее активов в банках ЕС воровством. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума.