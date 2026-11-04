МИД РФ отреагировал на возможное перемещение активов России из Euroclear МИД РФ: вывод активов России из Euroclear станет нарушением международного права

Москва4 ноя Вести.Позиция Москвы по вопросу о возможном перемещении активов России из международного депозитария Euroclear в общеевропейские структуры является принципиальной и неизменной: любые потенциальные изменения будут нарушением международного права.

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует. Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права подчеркнул собеседник агентства

Попытки оправдать такие шаги квазиюридическими формулировками Биричевский назвал несостоятельными и не имеющими юридической силы.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России информировала, что в Евросоюзе прорабатывают идею создать новую структуру, в которую можно было бы переместить российские активы из Euroclear, находящегося под юрисдикцией Бельгии.

По оценке СВР, европейские чиновники опасаются, что без конфискации этих средств не смогут продолжительное время финансировать киевский режим.

Наряду с Евросоюзом кражу замороженных активов России "отчаянно продавливает" Британия, рассчитывая, что США не получат их и утратят интерес к контактам с РФ, добавили во внешней разведке.

ЕС и страны "Группы семи" (G7) заблокировали российские активы общей стоимостью примерно 300 миллиардов евро, из которых порядка 180 миллиардов находится в расположенном в Бельгии международном депозитарии Euroclear.

На саммите ЕС в конце 2025 года не удалось договориться об изъятии замороженных средств РФ под предлогом "репарационного кредита" для Украины. Вместо этого европейские лидеры решили предоставить Киеву 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы в виде займа.

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует проблемы с возвращением заблокированных активов и продолжит прилагать все усилия, направленные за их возвращение.