Британия и Польша призвали ЕС ускорить решение по активам России Guardian: Лондон и Варшава призвали ускорить решение по замороженным активам РФ

Москва13 окт Вести.Великобритания и Польша настаивают на том, чтобы Евросоюз как можно скорее выработал стратегическое решение в отношении заблокированных активов России. С таким призывом на Варшавском форуме по безопасности выступили руководители британского и польского внешнеполитических ведомств Эд Милибэнд и Радослав Сикорский, сообщает The Guardian.

Глава британского МИД указал на необходимость вернуться к проработке этого вопроса и выразил готовность Лондона оказать содействие Европейскому союзу.

В свою очередь, Сикорский охарактеризовал процедуру распоряжения замороженными средствами как крайне непростую задачу, но категорически исключил сценарий их возврата российской стороне, отметив, что подобное развитие событий возможно только "через их труп".

Министр пояснил, что Еврокомиссия в настоящее время занимается поиском юридических механизмов для разделения ответственности и распределения рисков между членами сообщества.

Накануне стало известно, что ЕК рассматривает возможность создания особой структуры для использования заблокированных в Европе активов России.

В ответ на это юрист и бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру заявил, что возможное изъятие замороженных в Евросоюзе российских активов подорвет международное доверие к финансовой системе объединения.