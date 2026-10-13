Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Россия не вернет замороженные активы

Сикорский высказал мнение, могут ли России вернуть замороженные активы Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Россия не вернет замороженные активы

Москва13 окт Вести.Россия не сможет вернуть свои активы, замороженные на Западе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Варшавского форума по безопасности.

По словам министра, есть "слухи", что некоторые ожидают возвращения этих средств российской стороне.

Не думаю, что говорю только за себя, когда скажу: только через наши трупы высказался он

Сикорский также добавил, что вопрос использования этих активов по-прежнему остается непростым.

Ранее Великобритания и Польша призвали Евросоюз как можно быстрее принять стратегическое решение по заблокированным российским активам.

Российский президент Владимир Путин называл ситуацию с активами России грабежом. По его словам, Европе рано или поздно придется вернуть украденное.