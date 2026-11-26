На Западе призвали Сикорского осознать последствия заявлений о России Подполковник Дэвис раскритиковал Сикорского за слова о России

Москва26 ноя Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский должен осознавать последствия своих высказываний в адрес Москвы. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

Так он прокомментировал слова польского министра о том, что Россия якобы слабее Североатлантического альянса и не сможет освободить Донбасс.

Если ваша настоящая цель — добиться подчинения России… Что ж, тогда мы, вероятно, с болью осознаем, что Россия не так слаба, как вы утверждаете сообщил Дэвис

Ранее эксперт подчеркнул, что у киевского режима нет возможностей для завершения конфликта военным путем. По его словам, призывы западных стран к населению Украины продолжать сражаться против России являются преступлением.

Между тем издание Strategic Culture написало, что Сикорский стал воплощением политического упадка Польши.