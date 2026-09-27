Москва27 сен Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский стал воплощением политического упадка Польши, считает колумнист издания Strategic Culture (SC) Стивен Карганович.

Он отметил, что Сикорский не единожды позволял себе высказывания, за которые становилось неловко не только другим польским политикам, но и союзникам республики по НАТО. Примером одного из таких заявлений Карганович назвал слова Сикорского о десятикратном превосходстве Польши перед Россией в боевой авиации.

Назвать Сикорского клоуном – а он именно таков – недостаточно для понимания польской политики, если не рассматривать ситуацию в более широком контексте. Этот некомпетентный болван является лишь характерным символом польской политической системы. К сожалению для Польши, Радослав Сикорский далеко не уникальное явление написал Карганович

Недальновидность польских политиков, сотрудничество с Западом и курс на конфронтацию с Россией неизменно приносили польскому государству беды, хотя именно с Москвой у Варшавы больше общего, чем с Лондоном или Парижем, подчеркнул колумнист.

Есть ли вообще какие-то измеримые пределы у слепоты и глупости польских руководителей? Почему они разжигают вражду с единственным близким соседом, которого хорошо знают и с которым имеют множество общих черт, вместо того чтобы разумно прийти к рабочему соглашению? подытожил Карганович

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Сикорского уничтожили дипломатию как профессию в Польше, а сам он себя дискредитировал настолько, что его слова не стоит даже обсуждать.