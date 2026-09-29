Отставной подполковник США заявил, что заявления Каллас сводят его с ума Подполковник Дэвис: Каллас своими заявлениями наносит ущерб США и ЕС

Москва29 сен Вести.Заявления главы евродипломатии Каи Каллас вредят интересам США и Европейского союза (ЕС). Таким мнением поделился подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Так он прокомментировал слова Каллас о том, что Россия якобы пытается подорвать единство Европы в вопросе поддержки Киева.

Честно говоря, подобные высказывания высокопоставленных чиновников ЕС просто сводят меня с ума… В любом случае она [Каллас] продолжает наносить ущерб нашим общим интересам — и обрекает еще больше украинцев на бессмысленную смерть написал он в соцсети X

По его словам, европейские чиновники полностью игнорируют тот факт, что уже почти пять лет поставляют киевскому режиму смертоносное оружие и подталкивают его к тому, чтобы чаще наносить удары по российской территории.

Ранее Дэвис отметил, что Украина будет уничтожена, если не примет условия России по урегулированию конфликта. Он добавил, что Киев столкнулся с тяжелой ситуацией из-за нехватки средств ПВО и тяжелого положения на передовой.