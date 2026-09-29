Москва29 сенВести.Заявления главы евродипломатии Каи Каллас вредят интересам США и Европейского союза (ЕС). Таким мнением поделился подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
Так он прокомментировал слова Каллас о том, что Россия якобы пытается подорвать единство Европы в вопросе поддержки Киева.
Честно говоря, подобные высказывания высокопоставленных чиновников ЕС просто сводят меня с ума… В любом случае она [Каллас] продолжает наносить ущерб нашим общим интересам — и обрекает еще больше украинцев на бессмысленную смертьнаписал он в соцсети X
По его словам, европейские чиновники полностью игнорируют тот факт, что уже почти пять лет поставляют киевскому режиму смертоносное оружие и подталкивают его к тому, чтобы чаще наносить удары по российской территории.
Ранее Дэвис отметил, что Украина будет уничтожена, если не примет условия России по урегулированию конфликта. Он добавил, что Киев столкнулся с тяжелой ситуацией из-за нехватки средств ПВО и тяжелого положения на передовой.