Москва15 авгВести.Киевский режим не может защитить ни один город от российских ударов.
Об этом рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью Гленну Диесену.
По его словам, страны Запада серьезно ошибаются, принимая терпение Москвы за слабость.
Это происходит в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове и, конечно, в Киеве — он просто беззащитенсказал Дэвис
Ранее он отметил, что регулярные удары ВС РФ блокируют попытки Киева отремонтировать и ввести в строй портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях. Он уточнил, что у Украины нет ресурсов для исправления ситуации.
Между тем бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряла способность защищать свою территорию от воздушных атак и не сможет продолжать свое существование из-за истощения мировых запасов противоракет.