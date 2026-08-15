Дэвис: Украина не может защитить ни один город от ударов ВС РФ

Дэвис заявил, что Украина не способна защитить от ударов ВС РФ ни один город Дэвис: Украина не может защитить ни один город от ударов ВС РФ

Москва15 авг Вести.Киевский режим не может защитить ни один город от российских ударов.

Об этом рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью Гленну Диесену.

По его словам, страны Запада серьезно ошибаются, принимая терпение Москвы за слабость.

Это происходит в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове и, конечно, в Киеве — он просто беззащитен сказал Дэвис

Ранее он отметил, что регулярные удары ВС РФ блокируют попытки Киева отремонтировать и ввести в строй портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях. Он уточнил, что у Украины нет ресурсов для исправления ситуации.

Между тем бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряла способность защищать свою территорию от воздушных атак и не сможет продолжать свое существование из-за истощения мировых запасов противоракет.