Потуги Запада наложить лапу на активы РФ бесперспективны, заявили в МИД МИД РФ: потуги Запада забрать активы России не имеют перспектив

Москва5 ноя Вести.Потуги стран Запада забрать себе замороженные российские активы не имеют перспектив, заявил агентству ТАСС замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле сказал дипломат

Он подчеркнул, что попытка пользоваться доходом от активов России против ее интересов - преступление, и совершившие ее будут привлечены к ответственности за это.

Тем не менее, отметил Любинский, Запад продолжит искать способы достать активы РФ себе, поскольку определенные люди "делают себе имена" на этом, а также зарабатывают деньги незаконными схемами.

Потуги тем или иным образом наложить лапу на российские активы будут продолжаться резюмировал дипломат

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул, что любые попытки переместить активы России из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры будет рассматриваться как грубое нарушение международного и контрактного права.