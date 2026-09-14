В Британии снова призвали отдать деньги от российских активов Украине Борис Джонсон призвал разморозить актив РФ в Лондоне и отдать их Украине

Москва14 сен Вести.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал разморозить российские активы в Лондоне и отдать их Украине. Об этом он заявил в своей публикации на странице в соцсети X.

Когда мы уже дадим им средства противовоздушной обороны, которые им так нужны? Почему бы нам не разморозить путинские деньги и не передать их Украине? пишет он

Британский политик уточнил, что на счету в бельгийском банке лежат более 140 миллиардов евро, а в Лондоне – около 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Великобритания могла бы подать пример подчеркнул Джонсон

Ранее газета Financial Times писала, что в Еврокомиссии снова начали искать способы использования российских активов, но пока не видят практических возможностей для реализации соответствующей цели. Сообщалось также, что более 120 депутатов Европарламента усиливают давление на руководство ЕС и призывают его вернуться к обсуждению вопроса о конфискации активов РФ для финансирования Украины.