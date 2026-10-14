Песков: Россия будет биться за возвращение своих замороженных в Европе активов

Песков: Россия будет биться за возвращение своих активов Песков: Россия будет биться за возвращение своих замороженных в Европе активов

Москва14 окт Вести.Москва наблюдает проблемы с возвращением заблокированных Европой российских активов, но будет биться за их возвращение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона будет прилагать все возможные усилия на всех направлениях сказал он на брифинге

По словам представителя Кремля, для того чтобы биться за возвращение своих украденных активов, РФ предстоит проделать юридическую работу, провести судебные разбирательства и преследования.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бельгийского депозитария Euroclear, просившего приостановить исполнение судебного акта по иску Банка России на сумму 18,2 трлн рублей.