Журналист Бутусов: 90% бюджета на защиту энергетики в Киевской области украли

Журналист заявил о хищении 90% денег на защиту энергетики в Киевской области Журналист Бутусов: 90% бюджета на защиту энергетики в Киевской области украли

Москва29 ноя Вести.Практически 90% средств, выделенных на защиту энергетической инфраструктуры в Киевской области, разворовали, заявил служащий в Вооруженных силах Украины (ВСУ) журналист Юрий Бутусов.

По его словам, из 900 млн гривен (примерно 1,64 млрд рублей), которые предназначались для укрепления обороны энергообъектов на Украине, 800 млн гривен разворовали.

Защитить подстанции денег не хватило. А чтобы об этом молчали – хватило одного указа заявил Бутусов на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Политика Страны"

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому СМИ запрещается освещать последствия атак на объекты украинской критической инфраструктуры.