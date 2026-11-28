Зеленский утвердил запрет для СМИ на освещение повреждений инфраструктуры

На Украине СМИ запретили освещать последствия ударов по инфраструктуре Зеленский утвердил запрет для СМИ на освещение повреждений инфраструктуры

Москва28 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете для прессы освещать последствия атак на объекты критической инфраструктуры. Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту постановления, ответственным ведомствам предписано в срочном порядке не допускать публикации в средствах массовой информации сведений о характере разрушений и графиках проведения восстановительных работ на стратегических объектах.

Кроме того, введенные ограничения распространяются на распространение данных об этапах возведения и текущем состоянии защитных конструкций на объектах топливно-энергетического комплекса.

За минувшую неделю российские войска нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины.

Среди пораженных целей: военные аэродромы, объекты энергетической (поражено 20 подстанций) и транспортной инфраструктуры, предприятия ВПК, производящие крылатые ракеты, ракетное топливо, беспилотники. Также удары наносились по складам боеприпасов и логистическим центрам.

Под контроль российских бойцов перешли два населенных пункта: Барвиновка в Запорожской и Сосновый Бор в Харьковской областях.