Москва28 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете для прессы освещать последствия атак на объекты критической инфраструктуры. Документ обнародован на официальном сайте главы государства.
Согласно тексту постановления, ответственным ведомствам предписано в срочном порядке не допускать публикации в средствах массовой информации сведений о характере разрушений и графиках проведения восстановительных работ на стратегических объектах.
Кроме того, введенные ограничения распространяются на распространение данных об этапах возведения и текущем состоянии защитных конструкций на объектах топливно-энергетического комплекса.
За минувшую неделю российские войска нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины.
Среди пораженных целей: военные аэродромы, объекты энергетической (поражено 20 подстанций) и транспортной инфраструктуры, предприятия ВПК, производящие крылатые ракеты, ракетное топливо, беспилотники. Также удары наносились по складам боеприпасов и логистическим центрам.
Под контроль российских бойцов перешли два населенных пункта: Барвиновка в Запорожской и Сосновый Бор в Харьковской областях.