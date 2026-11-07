Зеленский указал на сложности с энергетикой в Киеве после ночных ударов ВС РФ

Зеленский назвал последствия ночных ударов ВС РФ Зеленский указал на сложности с энергетикой в Киеве после ночных ударов ВС РФ

Москва7 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась тяжелая ситуация с водо- и энергоснабжением после ночных ударов Вооруженных сил России.

Зеленский в Telegram-канале написал, что целью ударов была энергоинфраструктура украинской столицы.

В столице сложилась сложная ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла указал он

Ранее Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе российских военных по объектам ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим интересы ВСУ.

В результате действий ВС РФ были поражены Трипольская ТЭС и Киевская электроподстанция.