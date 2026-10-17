Москва17 октВести.В пятницу, 16 октября, энергетика Украины столкнулась с одним из самых мощных ударов. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украиныговорится в публикации
В сообщении сказано, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ровно, Житомире и Виннице; в Луцке Волынской области, а также в Шепетовке, Славуте и Нетешине Хмельницкой области. По словам Зеленского, удары также были нанесены по энергетике Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области и других регионов.
Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил президенту РФ, что российские военные начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины.