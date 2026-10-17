Зеленский сообщил об одной из крупнейших атак на энергосистему Украины

Зеленский сообщил об одном из крупнейших ударов по объектам энергетики Украины Зеленский сообщил об одной из крупнейших атак на энергосистему Украины

Москва17 окт Вести.В пятницу, 16 октября, энергетика Украины столкнулась с одним из самых мощных ударов. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины говорится в публикации

В сообщении сказано, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ровно, Житомире и Виннице; в Луцке Волынской области, а также в Шепетовке, Славуте и Нетешине Хмельницкой области. По словам Зеленского, удары также были нанесены по энергетике Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области и других регионов.

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил президенту РФ, что российские военные начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины.