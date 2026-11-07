Зеленский сообщил об ударах по электроподстанциям в шести регионах Украины

Зеленский признал поражение электроподстанций на Украине Зеленский сообщил об ударах по электроподстанциям в шести регионах Украины

Москва7 ноя Вести.Электроподстанции получили повреждения в шести областях Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.

В Киевской области был удар по подстанциям... Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепровской областях утверждает Зеленский в публикации

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Среди пораженных объектов оказались Трипольская тепловая электростанция, электроподстанция Киевская, а также электроподстанция в Житомирской области. В ведомстве отметили, что объекты обеспечивали работу военных предприятий на Украине.