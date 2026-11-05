Москва5 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время Иберо-Американского саммита признал, что на Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была бы повреждена.
По его словам, удары Вооруженных сил России стали серьезным вызовом и одной из основных проблем для киевского режима.
Каждая электростанция на Украине в той или иной степени пострадала от атаксказал Зеленский
Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что ситуация в энергетической системе страны значительно ухудшилась после масштабных ударов российских военных по энергообъектам.
До этого сообщалось об экстренных отключениях света в украинской столице, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, в Киеве и Сумах возникли перебои с водоснабжением, нарушена работа электрического общественного транспорта.
Минобороны России 3 ноября отчиталось о поражении четырех тепловых электростанций и двух электроподстанций, которые питали украинские военные предприятия.