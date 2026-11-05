Зеленский признал, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции

Зеленский признал, что все электростанции на Украине повреждены Зеленский признал, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции

Москва5 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время Иберо-Американского саммита признал, что на Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была бы повреждена.

По его словам, удары Вооруженных сил России стали серьезным вызовом и одной из основных проблем для киевского режима.

Каждая электростанция на Украине в той или иной степени пострадала от атак сказал Зеленский

Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что ситуация в энергетической системе страны значительно ухудшилась после масштабных ударов российских военных по энергообъектам.

До этого сообщалось об экстренных отключениях света в украинской столице, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, в Киеве и Сумах возникли перебои с водоснабжением, нарушена работа электрического общественного транспорта.

Минобороны России 3 ноября отчиталось о поражении четырех тепловых электростанций и двух электроподстанций, которые питали украинские военные предприятия.