"Укрэнерго" сообщило об ухудшении ситуации с электроснабжением после удара ВС РФ

"Укрэнерго" признало значительные повреждения энергетической системы "Укрэнерго" сообщило об ухудшении ситуации с электроснабжением после удара ВС РФ

Москва3 ноя Вести.Ситуация в энергетической системе Украины значительно ухудшилась после масштабного удара по энергообъектам во вторник, признала национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в результате атаки энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. В связи с этим в Киеве и ряде украинских регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме дополнительно осложнилась говорится в публикации

Ранее сообщалось об экстренных отключениях света в украинской столице, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, в Киеве и Сумах возникли перебои с водоснабжением, нарушена работа электрического общественного транспорта.

Минобороны России во вторник отчиталось о поражении четырех тепловых электростанций и двух электроподстанций, которые обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.