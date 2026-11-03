Москва3 нояВести.Ситуация в энергетической системе Украины значительно ухудшилась после масштабного удара по энергообъектам во вторник, признала национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате атаки энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. В связи с этим в Киеве и ряде украинских регионов введены аварийные отключения электроэнергии.
Ситуация в энергосистеме дополнительно осложниласьговорится в публикации
Ранее сообщалось об экстренных отключениях света в украинской столице, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, в Киеве и Сумах возникли перебои с водоснабжением, нарушена работа электрического общественного транспорта.
Минобороны России во вторник отчиталось о поражении четырех тепловых электростанций и двух электроподстанций, которые обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.