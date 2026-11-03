"Чрезвычайно сложная": Кличко описал ситуацию с электричеством в Киеве Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложной

Москва3 ноя Вести.Ситуация с электроснабжением в Киеве остается чрезвычайно сложной, заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за последние дни были повреждены объекты киевского регионального энергоузла, из-за чего компания "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии.

Ситуация с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложная… Повреждены как генерирующие мощности, так и системы передачи электроэнергии по всей стране… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также с движением электрического общественного транспорта написал Кличко

3 ноября в Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света. В украинской столице приостановили движение на всех трех ветках метрополитена, а также временно прекратили водоснабжение.