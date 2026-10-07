Москва7 октВести.Часть Киева осталась без электричества и водоснабжения. О перебоях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции.
На правом берегу города перебои с водоснабжениемнаписал Кличко в Telegram-канале
Там же был остановлен электротранспорт из-за отсутствия напряжения.
Украинские СМИ уточняют, что электричество и вода частично пропали после взрыва. Кроме того, наблюдаются скачки напряжения.
Ранее сообщалось, что в Киеве после взрывов остановил работу ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат". Минобороны России отмечало, что предприятие связано с производством ракет "Фламинго".