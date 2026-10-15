Минэнерго Украины: часть Киева и Киевской области осталась без электричества

В Киеве и Киевской области частично пропало энергоснабжение после взрывов Минэнерго Украины: часть Киева и Киевской области осталась без электричества

Москва15 окт Вести.В некоторых районах Киева и Киевской области пропало электричество после взрывов. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики.

В материале указывается, что подача света и тепла прекратилась в результате повреждения объекта критической энергетической инфраструктуры.

По данным национального ресурса по оповещению населения, в настоящее время в Киевской и ряде других областей Украины звучат сирены воздушной тревоги, которые не позволяют приступить к ремонтным работам.

Как только разрешат условия безопасности, бригады начнут возобновление электроснабжения заключается в публикации

Ранее стало известно, что киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ утратили возможность вырабатывать электроэнергию после взрывов.