Москва28 нояВести.Водоснабжение и электричество пропали в нескольких районах Киева после взрывов, сообщило украинское издание "Страна".
В Киеве в некоторых районах исчезли свет и водауказывается в публикации
О возможных перебоях с электричеством и водоснабжением также предупреждал мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений, добавил он.
Ранее взрывы прогремели в Киеве.
Несколькими днями ранее Кличко сообщал о пожаре в районе Крещатика в центральной части Киева. Также, по его словам, пожар зафиксировали в Голосеевском районе, на территории объекта критической инфраструктуры.