В ряде районов Киева отключились свет и водоснабжение после взрывов

В некоторых районах Киева после взрывов отключились свет и водоснабжение В ряде районов Киева отключились свет и водоснабжение после взрывов

Москва28 ноя Вести.Водоснабжение и электричество пропали в нескольких районах Киева после взрывов, сообщило украинское издание "Страна".

В Киеве в некоторых районах исчезли свет и вода указывается в публикации

О возможных перебоях с электричеством и водоснабжением также предупреждал мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений, добавил он.

Ранее взрывы прогремели в Киеве.

Несколькими днями ранее Кличко сообщал о пожаре в районе Крещатика в центральной части Киева. Также, по его словам, пожар зафиксировали в Голосеевском районе, на территории объекта критической инфраструктуры.