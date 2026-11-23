В центре Киева вспыхнул пожар после взрывов

В Киеве после взрывов начался пожар В центре Киева вспыхнул пожар после взрывов

Москва23 ноя Вести.В районе Крещатика в центральной части Киева вспыхнул пожар. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

Согласно его информации, в Шевченковском районе неподалеку от площади Независимости произошло возгорание двух автомобилей.

Кроме того, зафиксирован пожар в Голосеевском районе. По информации Кличко, там горят автомобили на территории объекта критической инфраструктуры.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Звуки детонации также произошли в украинских городах Чугуев, Днепропетровск и Николаеве.