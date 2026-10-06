Украинские СМИ заявили о взрывах и отключении света в Киеве

В Киеве прозвучали взрывы Украинские СМИ заявили о взрывах и отключении света в Киеве

Москва6 окт Вести.Очевидцы сообщают о взрывах и звуках работы средств ПВО в Киеве. Об этом пишут местные СМИ.

Воздушная тревога действует в украинской столице с 21.09 мск. Позднее очевидцы сообщили о взрывах.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко также написал в Telegram-канале о работе ПВО.

В местных каналах распространяются фотографии обесточенного города. В сообщениях говорится, что отключения света начались "во многих районах" Киева вне графика.

Воздушная тревога объявлена также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях.

Ранее сообщалось о повреждении моста через Днепр в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Движение транспорта было перекрыто.