Четыре киевских района остались без света из-за аварии В четырех районах Киева отмечаются аварийные отключения электроэнергии

Москва11 окт Вести.На фоне воздушной тревоги в Киеве начались аварийные отключения электроэнергии. Из-за перебоев электроснабжения остановился электротранспорт в Облонском, Деснянском, Подольском и Шевченковском районах, отмечает городская государственная администрация (КГГА) украинской столицы.

О введении аварийных отключений в четырех киевских районах объявлено на сайте украинской энергетический холдинг "ДТЭК".

В ряде районов столицы нет воды и света добавляет один из местных телеканалов

После прогремевших в Киеве взрывов на левом берегу украинской столицы пропал свет, остановилась подача воды в дома. Причины происшествия не называются. Также не указывается, какие объекты инфраструктуры могли быть поражены воздушными ударами.

Депутаты Верховной рады, как сообщает ИС "Вести", не разобрались в ситуации. Они призвали кикшеринговые компании в случае прекращения электроснабжения создать площадки для аренды электросамокатов и электровелосипедов, чтобы жители города могли на них пересекать мосты через Днепр, когда останавливается городской общественный транспорт.

Обесточены оказались и части Ровенского и Дубенского районов Ровненской области, включая областной центр на западе Украины.

Перебросить в Киев электроэнергию в нынешней ситуации практически невозможно. Передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена, подтвердил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Ранее в Оболонском районе Киева на жилые дома упал разгонный блок ракеты американского зенитного комплекса Patriot PAC-3.