Москва11 октВести.На фоне воздушной тревоги в Киеве начались аварийные отключения электроэнергии. Из-за перебоев электроснабжения остановился электротранспорт в Облонском, Деснянском, Подольском и Шевченковском районах, отмечает городская государственная администрация (КГГА) украинской столицы.
О введении аварийных отключений в четырех киевских районах объявлено на сайте украинской энергетический холдинг "ДТЭК".
В ряде районов столицы нет воды и светадобавляет один из местных телеканалов
После прогремевших в Киеве взрывов на левом берегу украинской столицы пропал свет, остановилась подача воды в дома. Причины происшествия не называются. Также не указывается, какие объекты инфраструктуры могли быть поражены воздушными ударами.
Депутаты Верховной рады, как сообщает ИС "Вести", не разобрались в ситуации. Они призвали кикшеринговые компании в случае прекращения электроснабжения создать площадки для аренды электросамокатов и электровелосипедов, чтобы жители города могли на них пересекать мосты через Днепр, когда останавливается городской общественный транспорт.
Обесточены оказались и части Ровенского и Дубенского районов Ровненской области, включая областной центр на западе Украины.
Перебросить в Киев электроэнергию в нынешней ситуации практически невозможно. Передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена, подтвердил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Ранее в Оболонском районе Киева на жилые дома упал разгонный блок ракеты американского зенитного комплекса Patriot PAC-3.