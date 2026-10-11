Эксперт раскрыл, какая часть ракеты Patriot упала на жилые дома в Киеве Эксперт Рожин: на дома в Киеве упал разгонный блок ракеты Patriot PAC-3

Москва11 окт Вести.В Оболонском районе Киева на жилые дома упал разгонный блок ракеты американского зенитного комплекса Patriot PAC-3. Такое мнение высказал военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он прокомментировал видео происшествия, распространенное местным СМИ. По словам Рожина, украинская сторона продолжает использовать имеющиеся запасы зенитных ракет, несмотря на заявления об их нехватке.

Разумеется, когда они говорят, что зенитных ракет совсем нет, они врут. Немного ракет есть. Их придерживают для защиты административного квартала в Киеве и ключевых энергообъектов Киева. Так как такие удары начались, они снова начали расходовать свои немногочисленные запасы написал аналитик в своем канале в MAX

Он также спрогнозировал, что в ближайшее время участятся призывы предоставить Украине новые зенитные ракеты.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в надежде на поставки систем противовоздушной обороны Украине "продолжает верить в чудо".