Подполковник Дэвис: Зеленский в надежде на поставки ПВО продолжает верить в чудо

Вера в чудо: в США прокомментировали надежды Зеленского на поставки ПВО Подполковник Дэвис: Зеленский в надежде на поставки ПВО продолжает верить в чудо

Москва10 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сильно ошибается, продолжая верить в возможность поставок систем противовоздушной обороны Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

В соцсети Х офицер пояснил, что заблуждение Зеленского приведет к росту потерь Украины и ухудшит последствия поражения.

Зеленский продолжает верить в чудо: в то, что после почти пяти лет украинского конфликта в опустевших западных арсеналах магическим образом появятся новые ракеты для Киева; в то, что эти перехватчики, несмотря на неудачный предыдущий опыт, принесут Украине пользу в будущем. Они не помогли тогда и не помогут позже… Больно за этим наблюдать заявил Дэвис

Ранее стало известно, что Испания и Греция отказались передать Киеву ракеты для ЗРК Patriot. НАТО и Евросоюз совершали безуспешные попытки убедить их согласиться на поставки.