Американский военный аналитик Дэвис предупредил Киев о невозможности его защиты Подполковник Дэвис: все запасы ракет ПВО Европы не спасут Киев

Москва18 ноя Вести.Передача всех европейских ракет-перехватчиков Украине не спасет Киев от российских ударов, предупредил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

В своем посте он отреагировал на очередное обращение Владимира Зеленского к Западу. Глава киевского режима призвал союзников передать Украине все имеющиеся у них запасы ракет для систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, дефицит ракет ПВО не позволяет вооруженным силам Украины эффективно отражать российские атаки.

Есть причина, по которой европейцы не передали весь свой небольшой арсенал ракет, несмотря на просьбы всех лет сделать это: эти перехватчики не остановят российские авиаудары по Киеву, но сами государства Европы останутся полностью без защиты написал военный аналитик

По его словам, любой решившийся ради проигрышного украинского конфликта на такую передачу европейский политик потеряет право находиться у власти.

ФРГ не может поставить Киеву новые системы противоракетной обороны Patriot, заявил в начале ноября министр обороны Германии Борис Писториус. Европейские запасы ракет PAC-2 и PAC-3 для американских Patriot находятся на минимальном уровне, подтвердило агентство Bloomberg.

Ситуация с ПВО на Украине стала худшей за все время конфликта, отметил руководитель комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Украины Егор Чернев.

Британия этой зимой собирается передать Украине более 1 тыс. ракет и десять радаров для ПВО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это продолжением выполнения западного плана могилизации украинцев.

Ранее Дэниел Дэвис предупредил НАТО, что вступление Украины в Североатлантический альянс спровоцировало бы эскалацию между ядерными державами.