Москва17 ноя Вести.Вступление Украины в НАТО обернулось бы катастрофой для Североатлантического альянса и спровоцировало бы усиление напряженности между ядерными державами.

Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего подкаста на видеохостинге YouTube.

Если мы не готовы сделать это (принять Украину в блок – прим. ред.) сейчас, когда в нашем распоряжении есть все возможные средства… То почему кто-то думает, что мы пойдем на это позже? Ведь мы не делаем этого сейчас именно потому, что это было бы самоубийством. Это почти сразу привело бы к ядерному столкновению пояснил аналитик

По мнению Дэвиса, страны Запада не расположены брать на себя экономические, финансовые и военные обязательства, которые повлекло бы за собой членство Украины в альянсе. Более того, к ее вступлению в НАТО относятся скептически, считает отставной офицер.

Никто не собирается делать это. И никогда не собирался. Но именно обещания принять Киев в альянс и привели к конфликту. А теперь эту идею снова реанимировали. Это просто безумие заключил Дэвис

14 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал не прекращать поддержку Украины и обеспечить ей место в НАТО, а также выступил за то, чтобы Европа участвовала в усилиях по достижению "справедливого и прочного" мира.

Заявление французского лидера расходится с официальной линией руководства Североатлантического альянса. В июле 2026 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что перспектив вступления в блок у Украины на данный момент нет.