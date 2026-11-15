Макрон высказался за принятие Украины в НАТО

Макрон: место Украины – в НАТО Макрон высказался за принятие Украины в НАТО

Москва15 ноя Вести.Украина должны стать членов НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая в соцсети Х о новой системе европейской безопасности.

По его словам, "место Украины - внутри альянса".

Я убежден, что Украина... и НАТО должны будут играть ключевую роль написал французский лидер

Он добавил, что Брюссель должен объяснить России свое видение "послевоенного периода", а США – свои ожидания относительно обеспечения безопасности Европы в долгосрочной перспективе.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представители США предложили ему вывести войска из Донбасса в обмен на принятие Украины в НАТО. Политолог Богдан Безпалько, комментируя его слова, назвал их политических ходом с целью поднятия рейтинга.