Москва14 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что те, кто призывает ограничить финансирование Украины со стороны ЕС проявляют "дух поражения". Франция, по его словам, не поддерживает такую позицию.

Свое мнение французский лидер опубликовал в соцсети X.

Те, кто хотят ограничить ресурсы Украины, в сущности, стремятся заставить ее принять несправедливый мир, сделать ее уязвимой надолго, а вместе с тем и всю Европу. Это дух поражения написал Макрон

По его словам, разделять такую позицию Франция не может.

Для Парижа, как заверил Макрон, сотрудничество с киевским режимом является приоритетным для достижения "справедливого и прочного мира". Европа же, как настаивает французский лидер, "должна принять полноценное участие" в переговорах по урегулированию конфликта, поскольку от этого "зависит и безопасность континента".

Ранее Макрон заявил, что готов выступить в роли переговорщика от европейцев по украинскому урегулированию. По его мнению, у Европы должно быть единое видение того, чего она хочет для Украины, а также для себя самой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что президент Франции может представлять ЕС на многосторонних переговорах по урегулированию на Украине. Песков пояснил, что "сейчас каждый час проходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры".