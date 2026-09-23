Макрон призвал РФ и Украину к мораторию на удары по энергетике

Макрон призвал Москву и Киев ввести мораторий на удары по энергетике Макрон призвал РФ и Украину к мораторию на удары по энергетике

Москва23 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести мораторий на удары по объектам энергетики и морским судам в ходе украинского конфликта.

Мы поддерживаем инициативу о двойном моратории – моратории на удары по энергетике и гражданской инфраструктуре с обеих сторон заявил французский лидер в ходе выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке

По словам Макрона, введение моратория поспособствует экспорту зерна и решению вопроса продовольственной безопасности, что критически важно для многих государств с формирующейся экономикой и развивающихся стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за начало ударов по судам в Черном море лежит на киевском режиме. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не начинала атаки на суда в акватории Черного моря.