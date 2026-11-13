Песков не стал комментировать кандидатуры Макрона и Каллас как переговорщиков

В Кремле не стали комментировать информацию о Макроне и кандидатуру Каллас Песков не стал комментировать кандидатуры Макрона и Каллас как переговорщиков

Москва13 ноя Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может представлять Евросоюз на многосторонних переговорах.

Мы не знаем, что это за информация. Сейчас каждый час проходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры. Поэтому пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить сказал Песков

Он также отказался оценивать возможную кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас на роль представителя Евросоюза в переговорах.

В пятницу на саммите в Дублине европейские лидеры обсуждают кандидатуру представителя ЕС на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По данным СМИ, согласование кандидатуры именно на этой встрече вряд ли произойдет, но ЕС может определиться с кандидатами. Среди наиболее вероятных переговорщиков называют председателя Европейского совета Антониу Кошту. В список вероятных кандидатов также входит глава евродипломатии Кая Каллас, хотя, как пишет Politico, лагерь ее сторонников – самый малочисленный в ЕС.