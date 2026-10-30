В Кремле скептически оценили слова Каллас об усталости Европы от помощи Украине

Песков призвал не считать слова Каллас сигналом об изменении позиции всего ЕС В Кремле скептически оценили слова Каллас об усталости Европы от помощи Украине

Москва30 окт Вести.Заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас не следует воспринимать как сигнал об изменении позиции Евросоюза по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал "Юнашев Live".

Он ответил на просьбу прокомментировать слова Каллас, что европейцы устали поддерживать Украину. Журналисты поинтересовались, можно ли расценивать такое высказывание как определенный сигнал.

Ну, заявления Каллас вообще не надо считать знаком. Наверное, это все, что я хотел сказать по данному вопросу сказал Песков

Ранее Каллас признала усталость Европы от украинского конфликта.