Кая Каллас признала усталость Европы от украинского конфликта Каллас: европейцы уже устали от украинского конфликта

Москва30 окт Вести.Европейцы уже устали от украинского конфликта, им становится все труднее объяснять, для чего нужно поддерживать Киев.

Об этом заявила глава евродипоматии Кая Каллас в ходе публичной дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, ее слова приводит агентство РИА Новости.

Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны сказала Каллас

Ранее Владимир Соловьёв рассказал, что поддержка Украины и ее руководства ослабевает из-за накопившейся у мирового сообщества усталости от поведения Киева, постоянных требований и неэффективности.

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Волощенюк, в свою очередь, рассказал, что и население Украины устало от боевых действий и правительства страны, народ хочет урегулирования конфликта.