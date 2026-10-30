Москва30 октВести.Европейцы уже устали от украинского конфликта, им становится все труднее объяснять, для чего нужно поддерживать Киев.
Об этом заявила глава евродипоматии Кая Каллас в ходе публичной дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, ее слова приводит агентство РИА Новости.
Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войнысказала Каллас
Ранее Владимир Соловьёв рассказал, что поддержка Украины и ее руководства ослабевает из-за накопившейся у мирового сообщества усталости от поведения Киева, постоянных требований и неэффективности.
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Волощенюк, в свою очередь, рассказал, что и население Украины устало от боевых действий и правительства страны, народ хочет урегулирования конфликта.