Каллас предупредила о суровой зиме на Украине Каллас: Украину ждет еще одна суровая зима

Москва27 окт Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас предупредила Украину о том, что ее ждет еще одна суровая зима. На пресс-конференции после встречи министров обороны стран формата E5 в Париже она также заявила о подготовке новых антироссийских санкций.

По мнению Каллас, "надежд на скорый мир на Украине мало".

Украину ждет еще одна суровая зима. Наша задача — помочь ей выстоять под ударами... В этом месяце ЕС принял самые масштабные со времени начала войны санкционные списки против России, и новые уже готовятся сказала Каллас

Газета The Wall Street Journal ранее предрекла Киеву самую суровую зиму за все время конфликта. Авторы материала отметили, что в украинской столице регулярно наблюдаются отключения света, а также проблемы с водопроводом.

На фоне таких предупреждений министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сообщил, что Киев не успеет подготовить резервные котельные до зимы.