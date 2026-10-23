Москва23 окт Вести.Резко критикуя инициативы США по урегулированию украинского конфликта, глава евродипломатии Кая Каллас фактически ратует за уничтожение Украины, в результате чего Запад окажется в проигрыше. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, в своем очередном выступлении Каллас посетовала на то, что американские переговорщики уже почти в течение двух лет пытаются заставить Украину капитулировать, но благодаря поддержке Евросоюза Киев не сдается. Она также потребовала, чтобы Европе предоставили место за столом переговоров по урегулированию конфликта.

А что конкретно она предлагает? <…> Бесконечную войну, из-за которой Украина разрушится, а Европа и Запад в итоге проиграют? сказал Меркурис

Евродепутат добавил, что Каллас, вероятно, даже не осознает, что кроется за ее призывами. Он отметил, что конфликт не прекращается, и российские военные продвигаются по линии фронта.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уверен в победе России в конфликте с Украиной.