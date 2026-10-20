Каллас: США уже полтора года подталкивают Украину к капитуляции

Каллас заявила, что США толкают Украину к капитуляции Каллас: США уже полтора года подталкивают Украину к капитуляции

Москва20 окт Вести.США уже около полутора лет пытаются склонить Украину к капитуляции, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. Трансляцию выступления вела пресс-служба ЕП.

Каллас отметила, что Киев продолжает сопротивление благодаря военным поставкам из Европы.

Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет сказала она

Каллас также сообщила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать максимальные требования к России, чтобы расходы Брюсселя на конфликт на Украине не оказались напрасными.

Ранее глава дипслужбы оценила потери Украины из-за перебоев с экспортом через черноморские порты.