Москва20 октВести.США уже около полутора лет пытаются склонить Украину к капитуляции, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. Трансляцию выступления вела пресс-служба ЕП.
Каллас отметила, что Киев продолжает сопротивление благодаря военным поставкам из Европы.
Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора летсказала она
Каллас также сообщила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать максимальные требования к России, чтобы расходы Брюсселя на конфликт на Украине не оказались напрасными.
Ранее глава дипслужбы оценила потери Украины из-за перебоев с экспортом через черноморские порты.