Москва16 сен Вести.Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из них более 78 млрд евро составила военная поддержка. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС составляет более 220 миллиардов евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 миллиардов евро сказала Каллас

Каллас также напомнила о кредитной программе поддержки Украины на 90 млрд евро сроком на два года. По ее словам, 60 млрд евро из этой суммы планируется направить на военную помощь.

В России неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и ведут к прямому вовлечению стран НАТО. В Кремле также отмечали, что наращивание военной помощи Киеву не способствует переговорному процессу и может иметь негативные последствия.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил о том, что Кае Каллас "не хватит мозгов", чтобы управлять "чем бы то ни было".