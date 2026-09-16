Москва16 сен Вести.Главе европейской дипломатии Кае Каллас "не хватит мозгов", чтобы управлять "чем бы то ни было". Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" американский журналист Такер Карлсон.

По его мнению, каждую западную нацию сейчас возглавляют коррумпированные и невежественные лидеры.

Кая Каллас - вы знаете, безусловно, я думаю, что ей не хватит мозгов для того, чтобы управлять чем бы то ни было. Посмотрите, этот человек получает конституционные права в Европе! Я думаю, историкам еще предстоит разобраться в том, что происходит. Это связано со структурой Европейского союза, и мы можем посмотреть на столицу каждой страны Европы, и мы можем посмотреть также на США, на Канаду, на Австралию - каждая западная нация сейчас возглавляется такими лидерами. Они полностью коррумпированы, полностью невежественны, и они позорят название великой нации считает Карлсон

Сложившуюся ситуацию журналист назвал очень опасной.

Ситуация очень и очень опасная, и поэтому нам нужно просто молиться - молиться Богу в прямом смысле этого слова, чтобы на Западе, наконец, к власти пришли лидеры, которых эти страны заслуживают. И если мы с вами посмотрим на каждую европейскую нацию - они просто не заслуживают тех лидеров, которые их возглавляют. Эти лидеры приводят все эти страны к краху, и я думаю, что очень скоро что-то случится - страшное случится. Я очень редко ошибаюсь в прогнозах, и я общался с очень умными людьми - они все говорят, что что-то должно произойти, какой-то взрыв сообщил Карлсон

Также американский телеведущий в ходе этого интервью объяснил, почему, на его взгляд, президент США Дональд Трамп не прекращает помощь Украине. Кроме того, Карлсон, в частности, выразил обеспокоенность по поводу конфликта на Украине.