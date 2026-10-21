Каллас получила резкий ответ на слова о капитуляции Украины Политик Мема: Каллас зря обвиняет США в стремлении к капитуляции Киева

Москва21 окт Вести.Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас обвиняет американских дипломатов в стремлении к капитуляции Украины, чем демонстрирует отчаяние, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

В соцсети Х политик добавил, что в США обсуждается возможность выделения 800 миллиардов долларов на восстановление Украины. По его словам, это шаг, который мог бы принести пользу обеим сторонам. В ответ Евросоюз настаивает на новых антироссийских санкциях и увеличении поставок вооружения киевскому режиму.

Каллас обвиняет американских дипломатов в том, что, стремясь к переговорам с Россией, они фактически подталкивают Украину к капитуляции. Подобные заявления со стороны Каллас – признак отчаяния, ведь ЕС оказался исключен из переговорного процесса и не играет в нем никакой роли отметил Мема

Мема добавил, что в такой ситуации для Евросоюза весьма закономерно оставаться лишь сторонним наблюдателем того, как Вашингтон руководит переговорами.

Ранее на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге Каллас заявила, что США уже около полутора лет пытаются склонить Украину к капитуляции, отметив, что Киев продолжает сопротивление благодаря военным поставкам из Европы.