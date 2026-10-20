Москва20 октВести.Украина теряет около 60 млн евро в день из-за перебоев с экспортом через черноморские порты. Об этом говорится в заявлении главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас, распространенном в Брюсселе.
По словам Каллас, такие потери фиксируются с середины июля на фоне ударов по судам и портовой инфраструктуре.
Украина теряет около 60 миллионов евро в день в виде экспортных доходовсказано в тексте
Глава дипслужбы ЕС призвала срочно восстановить свободу судоходства в Черном море. Она связала это с необходимостью обеспечить поставки украинского зерна в нуждающиеся страны Африки и Азии.
Российская сторона неоднократно заявляла, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре в ответ на террористические атаки Киева.