Каллас оценила потери Украины от остановки экспорта через Черное море Каллас: ежедневные потери Украины в Черном море составляют 60 млн евро

Москва20 окт Вести.Украина теряет около 60 млн евро в день из-за перебоев с экспортом через черноморские порты. Об этом говорится в заявлении главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас, распространенном в Брюсселе.

По словам Каллас, такие потери фиксируются с середины июля на фоне ударов по судам и портовой инфраструктуре.

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Глава дипслужбы ЕС призвала срочно восстановить свободу судоходства в Черном море. Она связала это с необходимостью обеспечить поставки украинского зерна в нуждающиеся страны Африки и Азии.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре в ответ на террористические атаки Киева.