Москва30 сен Вести.Украина рискует потерять около 17 млрд долларов из-за прекращения работы черноморских портов. Такую оценку привела бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, у властей Украины "нет стратегии, как работать или восстанавливаться" в условиях блокады Черного моря, которая "может обойтись стране примерно в $17 млрд". Мендель отметила, что в 2025 году доля этого сектора в ВВП Украины составляла 5,5%.

Если эта отрасль исчезнет, что останется, чтобы поддержать государство? задалась вопросом Мендель в соцсети X

С 22 июля порты Одесса, Черноморск и Южный, через которые шел основной поток экспорта украинского зерна и продукции металлургических предприятий, не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Простой пришелся на разгар уборочной кампании: несмотря на существенное удорожание альтернативных маршрутов, Украине приходится вывозить продукцию через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, румынскую Констанцу, а также автомобильным и железнодорожным транспортом к западной границе страны. На украинских сухопутных контрольно-пропускных пунктах начался коллапс.

Ранее сообщалось, что с конца июля Украина потеряла 70-80% сельскохозяйственного экспорта из-за простоя черноморских портов.