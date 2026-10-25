Меркурис: позиция Киева на переговорах ухудшится после потери Донбасса

Британский эксперт предрек Киеву катастрофические последствия переговоров Меркурис: позиция Киева на переговорах ухудшится после потери Донбасса

Москва25 окт Вести.Переговорные позиции Киева значительно ухудшатся после потери украинскими войсками Донбасса. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

В эфире YouTube-канала эксперт отметил, что западные лидеры имеют неверное представление о продвижении Вооруженных сил РФ на линии боевого соприкосновения, из-за чего предлагают несостоятельные и уже неактуальные способы урегулирования конфликта.

На данном этапе можно сказать, что Запад окажется в экстремально сложной, очень плохой переговорной позиции. Конечно, для Украины к тому моменту это будет катастрофа считает он

Меркурис добавил, что мысль о превосходстве украинцев над русскими является "когнитивным искажением".

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко указал, что позиция Евросоюза по украинскому урегулированию исключает Брюссель из переговорного процесса.